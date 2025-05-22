Трамп отверг требование лидеров ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами после общения с президентом России Владимиром Путиным отверг требование глав стран Евросоюза (ЕС) о «безусловном» прекращении огня как итога переговоров по Украине в Ватикане.
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