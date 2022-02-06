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«Кайрат» возьмет в аренду экс-хавбека «Локо» Жалолиддинова (А. Кожахмет)

По информации журналиста Айдына Кожахмета 19-летний полузащитник сборной Узбекистана Жасур Жалолиддинов переходит на правах аренды в «Кайрат».

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