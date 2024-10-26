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Диетолог Саламатина: квашеная капуста содержит витамин С и особо полезна осенью

Диетолог Саламатина: квашеная капуста содержит витамин С и особо полезна осенью

Бесконтрольное употребление биологически активных добавок лишь навредит организму. Врач-диетолог Елена Саламатина посоветовала осенью налегать на квашеную капусту, которая содержит большое количество полезных веществ.

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