Дефицит таксистов грозит регионам РФ начиная с сентября

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Союз пользователей цифровых платформ "Цифровой мир", который представляет интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей, обратился к председателю российского правительства Михаилу Мишустину.
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