Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Краснознаменному ордена Ушакова Северному флоту исполнилось 292 года

Краснознаменному ордена Ушакова Северному флоту исполнилось 292 года

В России 1 июня отмечают 292 года со дня основания Северного флота России. Это оперативно-стратегическое объединение ВМФ, которое защищает национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

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