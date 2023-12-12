Строим планы на Масленицу 2024: в Никола-Ленивце сожгут огромный арт-объект

Готовь сани летом, а к Масленице – зимой: начинаем строить планы на зимние проводы и встречу весны. Уже больше двадцати лет в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области сжигают деревянные арт-объекты, превращая неподатливый огонь в соавтора каждого произведения.