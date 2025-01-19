АВТОВАЗ бесплатно дооснастит Ладу Весту мелкой, но полезной функцией

АвтоВАЗ продолжает демонстрировать заботу о своих клиентах, запустив очередную сервисную кампанию. На этот раз речь идет о бесплатной доукомплектации некоторых автомобилей LADA Vesta полезной, казалось бы, мелочью – подсветкой кнопки отключения системы курсовой устойчивости (ESC).
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