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Стефен Карри забросил трехочковый под сирену, отвернувшись от кольца

Стефен Карри забросил трехочковый под сирену, отвернувшись от кольца

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в концовке первой четверти матча против «Бостона» забросил из-за дуги под сирену, отвернувшись от кольца до того, как мяч опустился в корзину.

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