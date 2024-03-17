Наблюдатели из Италии и Латвии зафиксировали атаку дрона на УИКи Энергодара

Свидетелями удара украинского беспилотника по зданию Энергодара, где находились три избирательных участка стали международные наблюдатели — представитель Италии Андреа Пальмери и представительница Латвии София Василевская.
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