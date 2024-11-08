Жительница Барнаула купила поддельные умные часы у более умного настоящего афериста

Женщина на улице у незнакомца купила очень дешевые якобы оригинальные часы – всего лишь за 11 тысяч рублей Полиция Алтайского края задержала мошенника из Астраханской области, который продавал поддельные гаджеты и духи под видом брендовых, сообщает региональное МВД.