Жительница Барнаула купила поддельные умные часы у более умного настоящего афериста

Женщина на улице у незнакомца купила очень дешевые якобы оригинальные часы – всего лишь за 11 тысяч рублей Полиция Алтайского края задержала мошенника из Астраханской области, который продавал поддельные гаджеты и духи под видом брендовых, сообщает региональное МВД.
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