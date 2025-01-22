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Армяне бегут из Армении в преддверии войны с Азербайджаном: Пашинян пытается на них заработать

Армяне бегут из Армении в преддверии войны с Азербайджаном: Пашинян пытается на них заработать

БлокнотРУ Любопытные события происходят в Армении, если верить местным источникам. Так, оппозиционный по отношению к премьер-министру Николу Пашиняну телеграм-канал «Цицак» пишет: многие армяне, предчувствуя возможность витающей в воздухе армяно-азербайджанской войны, покидают страну: «Отток населения из Армении только увеличивается.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Люди совсем из граждан деградировали: подчиняться ельциным, пашинянам и прочим проходимцам. но, дело даже, не в личностях, они - третичны. Дело - в откормленных офицерах, которые обязаны стоять на страже счастья граждан , но , что то им всегда мешает исполнять свой долг присяге.
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4 час.
Генрих
И куда же эти храбрые защитники великой Армении бегут??? Ужель в Турцию???
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2 час.
Генрих
Офицеры вместе со своими бойцами вгоняют бандеровскую гниль в землю.... У тебя есть сомнения?
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2 час.

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