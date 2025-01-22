Армяне бегут из Армении в преддверии войны с Азербайджаном: Пашинян пытается на них заработать

АК

Алекс Кузь

Люди совсем из граждан деградировали: подчиняться ельциным, пашинянам и прочим проходимцам. но, дело даже, не в личностях, они - третичны. Дело - в откормленных офицерах, которые обязаны стоять на страже счастья граждан , но , что то им всегда мешает исполнять свой долг присяге.