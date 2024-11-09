Замглавы МИД РФ: Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию ситуации на Украине

Эксперты, журналисты и политики практически во всем мире рассуждают на тему того, что избранный накануне 47-м президентом США Дональд Трамп объявил, что положит в короткие сроки конец всем войнам на планете, включая украинский конфликт.
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