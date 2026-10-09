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Голикова: страховые пенсии в России дополнительно проиндексируют на 3,3%

Голикова: страховые пенсии в России дополнительно проиндексируют на 3,3%

Страховые пенсии в России дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля 2027 года. Об этом 9 октября сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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