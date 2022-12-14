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Ягудин о критике работы Загитовой и Щербаковой в «Ледниковом периоде»: «В этом случае вспоминаю фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о критике работы Алины Загитовой и Анны Щербаковой в качестве ведущих шоу «Ледниковый период».

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