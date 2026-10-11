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Царьград

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FT: делегация Украины оказалась «застигнута врасплох» сделкой Трампа с Путиным

FT: делегация Украины оказалась «застигнута врасплох» сделкой Трампа с Путиным

Сделка Путина и Трампа по топливу застигла делегацию Украины врасплох в Майами – FT.Заявление Дональда Трампа о договоренности с Москвой по дизелю застало украинскую делегацию врасплох.

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