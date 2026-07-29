ФСБ обвинила Дурова в содействии терроризму. Основателю Telegram грозит пожизненный срок. Как он стал врагом российских спецслужб?

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, он объявлен в международный розыск — об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.
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