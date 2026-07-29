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ФСБ обвинила Дурова в содействии терроризму. Основателю Telegram грозит пожизненный срок. Как он стал врагом российских спецслужб?

ФСБ обвинила Дурова в содействии терроризму. Основателю Telegram грозит пожизненный срок. Как он стал врагом российских спецслужб?

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, он объявлен в международный розыск — об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.

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Комментарии
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LD
Leon D
В политических вихрях и эти начали терять свое лицо.
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1 м.