Новак допустил рост экспорта дизтоплива до 3,5 млн тонн в месяц

Российский вице-премьер Александр Новак допустил рост экспорта дизтоплива до 3,5 млн т в месяц. В интервью ИС «Вести» он отметил, что внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом и Москва может поставлять дизтопливо в Вашингтон без ущерба для страны.
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