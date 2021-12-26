NYT: неопытность Зеленского и его окружения может иметь «страшные последствия»

Неопытность украинского президента Владимира Зеленского и его окружения, в которое входят его «соратники по комедийной студии», может иметь «страшные последствия», причём не только для самой Украины, пишет журналист The New York Times Эндрю Крамер.
Неопытность украинского президента Владимира Зеленского и его окружения, в которое входят его «соратники по комедийной студии», может иметь «страшные последствия», причём не только для самой Украины, пишет журналист The New York Times Эндрю Крамер.
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