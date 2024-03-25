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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пастухов заработает 37 млн рублей за 3 года по новому контракту с «Нефтехимиком» («СЭ»)

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата защитника в следующем сезоне составит 10 млн рублей, в сезоне-2025/26 – 12 млн рублей, в сезоне-2026/27 – 15 млн рублей.

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