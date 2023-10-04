Заслуженный артист РФ Бари Алибасов не так давно перенес уже третью операцию на позвоночнике, и теперь вынужден не только вести здоровый образ жизни, но и активно заниматься спортом, а также придерживаться строгой диеты.
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