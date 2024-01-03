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ЛЭП повреждена в результате обстрела села в Белгородской области

ЛЭП повреждена в результате обстрела села в Белгородской области

ТАСС/dpa/picture-alliance/jbu Линия электропередачи (ЛЭП) в селе Солоти Валуйского городского округа Белгородской области получила повреждения в результате украинского обстрела.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Надо бы, наверное, и русским перенять  весь этот поганый опыт там в отношении хохлов... Надо бы  и нам поголовно так &quot;загонять в древность&quot; всех этих тварей.  Тогда то есть надежда, что наступит просветление у них самих, блин, просветление мозгов.  Они тогда должны прочувствовать все эти &quot;прелести жизни&quot; там сами...
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