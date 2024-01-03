ТАСС/dpa/picture-alliance/jbu Линия электропередачи (ЛЭП) в селе Солоти Валуйского городского округа Белгородской области получила повреждения в результате украинского обстрела.
ЛЭП повреждена в результате обстрела села в Белгородской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Надо бы, наверное, и русским перенять весь этот поганый опыт там в отношении хохлов... Надо бы и нам поголовно так "загонять в древность" всех этих тварей. Тогда то есть надежда, что наступит просветление у них самих, блин, просветление мозгов. Они тогда должны прочувствовать все эти "прелести жизни" там сами...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии