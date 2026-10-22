Коллаж Новороссии Андрей Коробка – выпускник-отличник университета по специальности "Технология хранения и переработки зерна".
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Рыбак рыбака видит издалека!
В данном случает следует сделать акцент - почему "за время следствия, помимо стандартных допросов, активных процессуальных действий не проводилось"?
В этом случае, если изменили меру пресечения на подписку о невыезде (следствие продолжается) и "в адрес следственного органа вынесли частное определение за волокиту" - будет ли какое-то взыскание тем должностным лицам, кто допустил эту "волокиту"?
Или за 10 лет очень много должностных лиц разного уровня в Краснодарском крае "замазано" и не знают как поступить? Проще "подставить" под устранение того, кто может что-то рассказать.
Своих,не бросают!!!!!
ВИДАТЬ НЕ ХИЛО ПОДЕЛИЛИСЯ С НУЖНЫМИ ЛЮДЬМИ-ПОДОНКАМИ продажными.
Вот такой интересный вопрос задать Путину в прямой линии на всю Россию, почему маленького воришку сажают на 6 или более лет, а этого или этих выродков и ублюдков укравшие миллиарды отпускают и сказать ему вы Власть или ширма, но я сто даже двести процентов даю, что это вопрос не пройдёт его Песков не даст задать .
Велика Россия, а посадить некого - все свои...
Было бы удивительно, если бы его упаковали, а то, что его фактически отпустили - и похоже не за просто так, - уже даво у народа удивления не вызывает... Вызывает удивление то, сколько продажных мразей в судейских мантиях окопалось в судах всех инстанций... Вот уже где коррупция процветает буйным цветом!...
Ничего удивительного. Казнокрадам, ворам, взяточникам у нас везде дорога и почет. Воруйте, господа, воруйте!