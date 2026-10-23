Режим опасности из-за атаки беспилотников действовал в Курской области почти 18 часов. Ранее сообщалось о четырёх пострадавших при атаке на Хомутовку.
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