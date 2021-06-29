Украина в дополнительное время вырвала победу у Швеции в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины одержала победу над Швецией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В основное время на 27-й минуте украинцы вышли вперёд благодаря точному удару Александра Зинченко, а шведы ответили на 43-й минуте голом Эмиля Форсберга.