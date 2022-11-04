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Светлана Миронова: «Думаю, весь декабрь мимо меня. Я сейчас вообще не в форме»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Светлана Миронова рассказала, что пропустит начало сезона из-за проблем со здоровьем.

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