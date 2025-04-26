Приказ Путина выполнен: Одессу накрыли смертоносные "Бандероли". Пламя видно за километры

На Украине заявили, что ВС России стали использовать в зоне СВО новый БПЛА "Бандероль"Украинский эксперт Флэш заявил, что Одессу уже несколько недель подряд атакуют новые русские беспилотники под названием "Бандероль".
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