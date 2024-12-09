США помогут привлечь к ответственности помогавших Асаду чиновников

Международные усилия по привлечению к ответственности всех помогавших сирийскому президенту Башару Асаду влиятельных чиновников поддержат США, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен, 8 декабря сообщает пресс-служба Госдепа.
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