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Депутат Бессараб: все соцвыплаты в России в 2024 году вырастут на 7,5%

Депутат Бессараб: все соцвыплаты в России в 2024 году вырастут на 7,5%

В 2024 все социальные выплаты в РФ увеличатся на 7,5%. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.

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