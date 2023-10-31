Депутат Бессараб: все соцвыплаты в России в 2024 году вырастут на 7,5%

В 2024 все социальные выплаты в РФ увеличатся на 7,5%. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии