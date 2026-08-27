США являются крупнейшей в мире «империей хакерских атак и слежки», Вашингтон должен прекратить распространять ложную информацию в отношении Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии