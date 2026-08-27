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Русская весна

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МИД Китая назвал США крупнейшей в мире хакерской империей

МИД Китая назвал США крупнейшей в мире хакерской империей

США являются крупнейшей в мире «империей хакерских атак и слежки», Вашингтон должен прекратить распространять ложную информацию в отношении Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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