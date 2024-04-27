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МЧС России: В Московской области в ближайшие часы ожидаются гроза, ветер до 15 м/с

В Московской области в субботу, 27 апреля ожидаются ливни с грозами, усиление ветра. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального управления МЧС России.

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