Экс-владельцы крупнейшего в России производителя вина попросили отменить национализацию

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Бывшие владельцы группы компаний (ГК) «Ариант», которой, в том числе, принадлежит крупнейший в России производитель вина ООО «Кубань-Вино», подали в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда кассационную жалобу.