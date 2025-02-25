Экс-владельцы крупнейшего в России производителя вина попросили отменить национализацию

Бывшие владельцы группы компаний (ГК) «Ариант», которой, в том числе, принадлежит крупнейший в России производитель вина ООО «Кубань-Вино», подали в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда кассационную жалобу.
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