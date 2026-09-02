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36 лет государственности Приднестровья: самая тёмная ночь перед рассветом

36 лет государственности Приднестровья: самая тёмная ночь перед рассветом

Приднестровская Молдавская Республика отмечает 36-ю годовщину образования. В Тирасполе заявляют, что государство состоялось, а его независимость остается гарантом мира и безопасности.

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