36 лет государственности Приднестровья: самая тёмная ночь перед рассветом

Приднестровская Молдавская Республика отмечает 36-ю годовщину образования. В Тирасполе заявляют, что государство состоялось, а его независимость остается гарантом мира и безопасности.
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