Полиция Ивановской области разыскивает двух молодых людей подозреваемых в хищении с карты

Опубликованы фото подозреваемых в хищении денег с банковской карты. Полиция просит сообщить о местонахождении молодых людей по телефону 8-999-056-0056 или 02, гарантируя анонимность.
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