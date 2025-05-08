Главные новости на утро 8 мая

Европарламент выступил против вступления Турции в ЕС. «В нынешних условиях, несмотря на демократические и проевропейские устремления значительной части турецкого общества, процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен», — говорится в докладе, утвержденном на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
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