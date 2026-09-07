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Царьград

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Филиппо заявил, что конфликт нужен Зеленскому ради удержания власти

Филиппо заявил, что конфликт нужен Зеленскому ради удержания власти

«Коррупция и власть»: Зеленского уличили в желании затянуть конфликт ради собственного обогащения.Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Владимира Зеленского после его очередных заявлений о продолжении боевых действий.

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