«Коррупция и власть»: Зеленского уличили в желании затянуть конфликт ради собственного обогащения.Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Владимира Зеленского после его очередных заявлений о продолжении боевых действий.
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