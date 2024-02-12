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Как не бояться подросткового возраста. Секреты воспитания от мамы 17 детей

Как не бояться подросткового возраста. Секреты воспитания от мамы 17 детей

Как пережить подростковый возраст? Стоит ли бояться этого этапа? Как уберечь детей от серьезных ошибок и не потерять авторитет? Опытом делится мама 17 детей, общественный деятель, эксперт федеральных телеканалов Валентина Красникова.

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