Как не бояться подросткового возраста. Секреты воспитания от мамы 17 детей

Как пережить подростковый возраст? Стоит ли бояться этого этапа? Как уберечь детей от серьезных ошибок и не потерять авторитет? Опытом делится мама 17 детей, общественный деятель, эксперт федеральных телеканалов Валентина Красникова.
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