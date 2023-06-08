Работу британского спецназа на Украине выдает его характерный почерк

Спецподразделения Великобритании выполняют на Украине задачи стратегического характера Текст: Сергей Козлов Среди множества версий того, как Украина уничтожила плотину Каховской ГЭС, почти не обсуждается одна, но тоже весьма вероятная – работа бойцов британского военно-морского спецназа.
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