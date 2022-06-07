Военное обозрение

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В прессе Германии: Поставки Украине РСЗО HIMARS могут расширить зону конфликта на страны Европы

В прессе Германии: Поставки Украине РСЗО HIMARS могут расширить зону конфликта на страны Европы

Американские поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и другого тяжелого вооружения могут расширить зону конфликта на страны Европы.

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