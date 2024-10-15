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Царьград

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США окончательно переложили финансирование Украины. Рютте убедился

США окончательно переложили финансирование Украины. Рютте убедился

Новое командование НАТО в Висбадене в Германии, которое примет на себя функции США по координации поставок оружия на Украину, "приведет к переменам" на поле боя в этой стране.

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