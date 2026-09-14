Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% 11 сентября

Центральный банк, сохранив 11 сентября ключевую ставку на уровне 14%, учитывает ряд факторов. Экономист Максим Чирков отметил, что инфляция снизится не сразу из-за задержки действия мер.
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