Писарев об Абаскале: «Он никогда не поймет, за что полюбили «Спартак». Я за отечественных тренеров»

Николай Писарев оценил назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака». «Может, он и замечательный тренер, но он не понимает и не поймет никогда, за что полюбили «Спартак».
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