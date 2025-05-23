Блогер Артур Бабич сделал предложение Ане Покров после 5 лет отношений

Недавно влюбленные отметили первую круглую дату Аня Покров и Артур Бабич, фото: Соцсети25-летняя блогер и певица Анна Покров выходит замуж за своего бойфренда Артура Бабича.
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