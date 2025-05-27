Sega представила сюжетный трейлер Shinobi: Art of Vengeance** Sega и разра...

Sega представила сюжетный трейлер Shinobi: Art of VengeanceSega и разработчик Lizardcube опубликовали новые подробности сюжета Shinobi: Art of Vengeance, предстоящего 2D-платформера, который возрождает классическую ниндзя-серию с нарисованными вручную визуальными эффектами и современным боевым стилем.
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