Полицейские проверили на станции в Хабаровске бутылку с надписью «мина»

Пустая бутылка с надписью «мина» была обнаружена на одной из железнодорожных станций в Хабаровске. О проведенных мероприятиях сообщила представитель дальневосточной транспортной полиции Ольга Мироненко в беседе с РИА Новости.
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