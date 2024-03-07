Зачем Молдове  французская оборонная миссия

Франция в ближайшие месяцы откроет в Кишиневе постоянную миссию по обороне. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Париже.
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