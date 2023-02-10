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Сергей Федотов о Тарасенко: «Сент-Луис» почти официально объявил о смене вектора. «Рейнджерс» нацелены на следующий шаг – финал Кубка Стэнли»

Сергей Федотов высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Рейнджерс». «Понятно, что пока обмен выглядит в пользу «Рейнджерс».

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