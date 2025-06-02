Россия в соответствии с концепцией ядерной безопасности имеет полное право нанести удар ядерным оружием в ответ на атаку беспилотниками по своей территории и по аэродромам.
Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам
Комментарии
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Николай Герасименко
"Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам"! Если автору стало известно как мы ответим, до того как это обязательно случится, значит автор брешет как сивый мерин 🐎!
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1 д.
StarPer
"Ответит" и "Может ответить" - две большие разницы.
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1 д.
РФ
Раиса Фазлетдинова
"Россия в соответствии с концепцией ядерной безопасности имеет полное право нанести удар ядерным оружием..." Что толку от этого "права", если на деле только "НАНОСЯТ удары" а не УНИЧТОЖАЮТ ОРЕШНИКОМ заводы, аэродромы, мосты, ж\д станции и депо, электростанции... Хватит уже терпеть и пугать их, пока наши парни там погибают.
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1 д.