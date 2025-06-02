"Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам"! Если автору стало известно как мы ответим, до того как это обязательно случится, значит автор брешет как сивый мерин 🐎!

РФ

Раиса Фазлетдинова

"Россия в соответствии с концепцией ядерной безопасности имеет полное право нанести удар ядерным оружием..." Что толку от этого "права", если на деле только "НАНОСЯТ удары" а не УНИЧТОЖАЮТ ОРЕШНИКОМ заводы, аэродромы, мосты, ж\д станции и депо, электростанции... Хватит уже терпеть и пугать их, пока наши парни там погибают.