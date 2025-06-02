Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам

Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам

Россия в соответствии с концепцией ядерной безопасности имеет полное право нанести удар ядерным оружием в ответ на атаку беспилотниками по своей территории и по аэродромам.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам&quot;! Если автору стало известно как мы ответим, до того как это обязательно случится, значит автор брешет как сивый мерин 🐎!
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1 д.
StarPer
&quot;Ответит&quot; и &quot;Может ответить&quot; - две большие разницы.
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1 д.
РФ
Раиса Фазлетдинова
&quot;Россия в соответствии с концепцией ядерной безопасности имеет полное право нанести удар ядерным оружием...&quot; Что толку от этого &quot;права&quot;, если на деле только &quot;НАНОСЯТ удары&quot; а не УНИЧТОЖАЮТ ОРЕШНИКОМ  заводы, аэродромы, мосты, ж\д  станции и депо, электростанции... Хватит уже терпеть и пугать их, пока наши парни там погибают.
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1 д.
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