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Гросси назвал принципиальным сохранение беспристрастности МАГАТЭ по ЗАЭС

Гросси назвал принципиальным сохранение беспристрастности МАГАТЭ по ЗАЭС

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) принципиально важно сохранить беспристрастность в вопросах ударов по Запорожской АЭС и сосредоточиться на технической миссии, заявил глава организации Рафаэль Гросси.

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