ВЕСТИ КРЫМ

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Джанкойский молокозавод планирует увеличить объёмы производства

Джанкойский молокозавод планирует увеличить объёмы производства

В молочный завод Джанкоя готов вложиться инвестор - Крымская корпорация развития - поможет расширить площади складов в другом районе Крыма - поближе к главной транспортной артерии связывающей полуостров с другими регионами России - Крымскому мосту.

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