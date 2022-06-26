Джанкойский молокозавод планирует увеличить объёмы производства

В молочный завод Джанкоя готов вложиться инвестор - Крымская корпорация развития - поможет расширить площади складов в другом районе Крыма - поближе к главной транспортной артерии связывающей полуостров с другими регионами России - Крымскому мосту.
В молочный завод Джанкоя готов вложиться инвестор - Крымская корпорация развития - поможет расширить площади складов в другом районе Крыма - поближе к главной транспортной артерии связывающей полуостров с другими регионами России - Крымскому мосту.
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