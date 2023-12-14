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Роковой день для ВСУ: Донецкое направление превратилось в кладбище для 265 боевиков

Роковой день для ВСУ: Донецкое направление превратилось в кладбище для 265 боевиков

Минобороны России сообщило об уничтожении 265 боевиков ВСУ на Донецком направлении.По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке нашей артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Клещеевка и Кирово в ДНР.

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